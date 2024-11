Anne Hathaway protagoniza adaptação do livro “Verity” de Colleen Hoover

Depois de “Isto acaba aqui”, o livro “Verity”, de Colleen Hoover, prepara-se para chegar ao grande ecrã. A atriz Anne Hathaway irá protagonizar a trama.

Este ano, Anne Hathaway somou elogios com o papel no filme “The idea of you” e confirmou o terceiro capítulo do clássico da Disney “O diário de uma princesa”.

A atriz norte-americana prepara-se para dar vida à personagem de Verity Crawford, na nova adaptação do livro “Verity”, da autora Colleen Hoover, que estreou, em agosto passado, o drama romântico sobre o abuso “Isto acaba aqui”.

Segundo o “Deadline”, Anne Hathaway tem-se reunido com realizador Michael Showalter, com quem já trabalhou em projetos anteriores, para a produção.

“Verity” conta a história de uma escritora de sucesso que ficou incapacitada após um acidente. No livro, o marido da autora, Jeremy Crawford, contrata a escritora Lowen Ashleigh para terminar os últimos três volumes da série de sucesso de Verity Crawford.

Ao mudar-se para casa do casal, Lowen encontra a autobiografia de Verity, onde são revelados detalhes impressionantes sobre a vida da escritora.