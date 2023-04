Arrancam filmagens da primeira série portuguesa protagonizada por uma atriz com Trissomia 21

Arrancaram as filmagens de “Azul”, aquela que será a próxima produção da OPTO, a plataforma de “streaming” da SIC e a primeira série portuguesa que terá como protagonista uma atriz com Trissomia 21, Leonor Belo.

“Azul” é uma produção Blanche Filmes, em parceria com a SIC Esperança e a Terra Amarela, que conta uma história passada num futuro não muito longínquo onde as mudanças climáticas começam a provocar grandes alterações em todo o planeta e onde o último avistamento de uma baleia no mundo inteiro foi registado há mais de um ano. Mas a recente e inesperada descoberta de uma baleia morta numa praia dos Açores traz esperança e todas as atenções de volta para aquela região.

Olívia, uma jovem de 18 anos, filha de um conhecido biólogo, junta-se a um grupo de ativistas nos Açores, embarcando numa missão para desvendar o misterioso desaparecimento das baleias nos oceanos. Olívia é determinada e vai travar uma luta pelo futuro da sua geração e do nosso planeta.

“Azul” é uma série criada e realizada por Pedro Varela, criador e realizador de grandes produções aclamadas pela crítica como “Esperança”, “Canção de Lisboa” ou “Filhos do Rock”.

O elenco conta com nomes como Anabela Moreira, Romeu Costa, Ricardo Pereira, Marco Paiva, Joana de Verona, Romeu Runa, Miguel Damião, Flávia Gusmão e Vera Moura.