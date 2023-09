“As aventuras de um homem que não escolheu ser herói”. “Codex 632” estreia na RTP

“Codex 632”, trama de coprodução entre a RTP e Globoplay, chega à estação pública na segunda-feira, dia 2 de outubro, às 21 horas.

Com uma coprodução da RTP e Globoplay, baseada no “best-seller” do jornalista José Rodrigues dos Santos, “Codex 632” vai estrear na RTP na segunda-feira, 2 de outubro. A trama é protagonizada por Paulo Pires e tem no elenco nomes como Deborah Secco, Betty Faria, Ana Sofia Martins, Alexandre Borges, Leonor Belo, Miguel Nunes e José Mata.

A história, de “suspense” e investigação, conta “as aventuras de um homem que não escolheu ser herói” em seis episódios, revela a RTP1.

O protagonista, “Tomás de Noronha”, é um professor de História e especialista em criptologia. “É contratado por uma fundação ítalo-americana para descodificar a investigação do seu mentor, que morreu no Rio de Janeiro em circunstâncias pouco claras, o que leva a polícia a tratar o caso em segredo e a considerar a hipótese de homicídio”, lê-se em comunicado.

“A atravessar uma crise no casamento, ‘Tomás’ tem problemas financeiros e uma filha, ‘Margarida’, com Trissomia 21 que precisa de muitos cuidados, o que o leva a aceitar o trabalho, sem saber que a investigação pode mudar a perceção que temos da nossa História, ameaçando poderes instituídos e interesses económicos instalados. E quanto mais perto estiver da verdade, mais perigo irá correr”.