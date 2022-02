As curiosidades por detrás da série “Diário de um Confinado”, que foi gravada e produzida durante a pandemia. A trama é composta por quatro episódios e tem estreia marcada para este domingo, às 21h30, na Globo.

Alguns dias com disposição, outros nem tanto. Uma montanha-russa de sentimentos, com pitadas de melancolia, paranoias, incertezas. E algumas situações tragicómicas que surgem neste novo quotidiano em que ficar trancado em casa é uma estratégia de sobrevivência. Os dias de Murilo, personagem criado e interpretado por Bruno Mazzeo em “Diário de um Confinado” mais parecem um encadeamento de ações previsíveis e repetitivas.

É uma crónica sobre o dia-a-dia de um cidadão que de repente vê-se obrigado a viver confinado dentro do seu apartamento. Arlete Salles, Débora Bloch, Fernanda Torres, Lázaro Ramos, Lúcio Mauro Filho, Marcos Caruso, Matheus Nachtergaele, Renata Sorrah. Estes são apenas alguns dos 26 nomes que contracenam com Bruno Mazzeo na série.

Para a produção, foi montada uma equipa multidisciplinar que conceituou e produziu a série à distância. “Assistente de direção, produção de arte, montador, pós-produção, figurino, efeito especial. Todos os departamentos foram participando cada um de sua casa. Entramos de cabeça nesse desafio imbuídos de fazer dar certo e nos reinventarmos”, explica Joana. Bruno completa: “foi uma novidade desafiante, desde a prova de figurino por chamada de vídeo até o gravar e editar em casa. Adaptamos nosso apartamento e, ao mesmo tempo, fomos mexendo no texto para que coisas que já tínhamos fossem utilizadas. Normalmente, um cenário é construído de acordo com a necessidade do texto. Dessa vez foi o contrário. Mas todos os desafios todos tornaram o trabalho ainda mais prazeroso”, explica Mazzeo.

Didi Maakaroun, produtora de arte de “Diário de um Confinado”, conta que foram enviados para o apartamento do casal cerca de 230 objetos cenográficos, sempre seguindo os protocolos de segurança da emissora. “Tivemos apenas uma semana de pré-produção, bem diferente de como estávamos acostumados. Levamos bastante vivência, vários objetos. A casa deles é bem clean e nós queríamos um ambiente mais pesado, mais bagunçado, de um cara largado. Demos uma entulhada, uma desorganizada na sala da Joana, que se transformou no loft do Murilo. Transformamos o sofá num sofá cama, providenciamos uma mesa de centro, tipo um container, para o personagem colocar sua baguncinha. Também incluímos uma mesa de escritório, uma arara de roupas, bicicleta”, diz, acrescentando que todos os objetos foram higienizados.

Para as participações, Didi explica que foi encontrando, juntamente com o elenco, um canto na casa de cada um para ser o fundo de cena. “Eles me mandavam fotos, vídeos ou a gente se falava por aplicativo de conversa. A partir desse primeiro papo, eu apresentava as possibilidades à Joana. Todos os dias, antes de começarmos a gravação, nos falávamos novamente e afinávamos tudo, posicionando alguns elementos como flores, livros, potes de mantimento, organizando uma prateleira, sugerindo que o personagem estivesse tomando um café”, relata a produtora de arte.

A novidade – e o desafio – da produção remota também encantou a figurinista Renata Vasconcelos. “Foi tudo muito novo, nunca tínhamos feito um trabalho assim, remotamente. O figurino requer sempre uma prova de roupa, tirar medidas, fazer ajustes, e essas coisas não aconteceram nesse projeto”. A prova de roupa foi toda virtual, tendo sido utilizadas aplicações de conversa por vídeo para o feito. “Com todas as participações, trocamos uma ideia por vídeo. Eles mostravam opções para o cabelo, acessórios de vestuário. Fomos nos enquadrando: eu dizendo coisas que poderiam ser e o elenco vendo se tinha aquilo em casa. Nos adaptamos, conversamos, misturamos, foi uma explosão de criatividade”, brinca. Até mesmo para o personagem principal, Murilo, interpretado por Bruno Mazzeo, a conceituação foi remota. “Foi muito legal. Abrimos o guarda-roupas dele e fomos testando o que daria certo para o personagem. Depois disso, o Bruno fotografou peça por peça para mim. Recortei cada uma e fui montando o guarda-roupa do personagem, como naquelas brincadeiras de bonecas de papel. Desse recorte de peças, montei um plano diário de roupas para ele”, revela, destacando que o personagem fez de seis a oito trocas de roupa por dia de gravação e que os tons que prevalecem no confinamento do personagem são os de cinza, vinho e azul-escuro.