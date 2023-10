Ator Tiago dos Santos Peralta integra série “Codex 632”

Tiago dos Santos Peralta, jovem ator, participa no elenco de “Codex 632”, protagonizado por Paulo Pires e que se estreou esta semana na RTP1.

Tiago dos Santos Peralta é um jovem ator formado pela ACT que começa a dar nas vistas no panorama artístico nacional. Aos nove anos foi vencedor do prémio “Uma Aventura” pelo trabalho apresentado a concurso, promovido pela Editorial Caminho, na modalidade de Teatro.

No decorrer de todo o passado mês de julho o intérprete esteve em cena no Castelo de São Jorge em Lisboa, interpretando um apaixonado Romeu na peça “Fantasmas de Shakespeare” do Teatro do Bairro.

“Amor, Amor”, “Festa é Festa”, “Até Que a Vida nos Separe” foram alguns dos projetos em que já participou.

O desempenho de Tiago Peralta pode ser visto atualmente na série da RTP “Codex 632”, protagonizada por Paulo Pires.

O jovem ator esteve presente nos Globos de Ouro, da SIC, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no passado domingo.