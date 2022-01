Ator Vin Diesel revela “trailer” de “Velocidade Furiosa 9”

A estreia de “Velocidade Furiosa 9” foi adiada devido à pandemia, mas vai acontecer no mês de junho. O ator Vin Diesel revelou as primeiras imagens.

Corridas desenfreadas, choques, balas, mulheres sensuais: “Velocidade Furiosa 9” segue o truque de sucesso da saga mas, desta vez, mostra o ator e lutador de Wrestling John Cena no papel de mau da fita e irmão de Dominic Toretto (Vin Diesel).

Vin Diesel mostrou nesta quarta-feira à noite as primeiras imagens de “Fast 9”, em inglês, que chega ao grande ecrã no final de junho, no dia 25, depois de ter sido adiado devido à pandemia.

Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Nathalie Emanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Hellen Mirren e Charlize Theron compõem o elenco, que vai surpreender com o regresso de uma personagem que se julgava morta.