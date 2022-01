Depois de ter saído de Cuba com 300 dólares, atriz é nomeada para Globo de Ouro

Ana de Armas foi nomeada para um Globo de Ouro pela sua prestação no filme “Knives Out: Todos são suspeitos”, no qual dá vida à personagem Marta Cabrera.

Quando era mais nova a atriz mudou-se de Cuba para Madrid apenas com 300 dólares no bolso. Em Espanha, a intérprete destacou-se com a série “El Internado” (2007 – 2010) com a personagem Carolina Leal Solís.

O sucesso em território espanhol fez com que Ana de Armas partisse para novas aventuras, aterrando nos Estados Unidos. Nos primeiros tempos, em Los Angeles, a atriz dividia a cama com uma amiga num pequeno apartamento e ia a muitas audições.

“Estava claro que não estava ali apenas para aprender inglês”, disse Ana de Armas numa entrevista à agência Associated Press. “Obriguei-os a que me mandassem as audições e reuniões mesmo que não percebesse nada da língua”, adiantou.

A partir de 2014, a intérprete começou a participar em filmes e, desde então, conta no currículo com “Hands of Stone”, “Blade Runner 2049”, “Bond 25”, “Knock Knock”, “War Dogs”, entre outros.

O realizador Jonathan Jakubowicz é um dos seus melhores amigos e já afirmou publicamente que a atriz tem trabalhado muito. “Somos amigos desde 2012 e desde essa altura que a tenho visto a trabalhar incansavelmente”, disse à Imprensa.