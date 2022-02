AXN celebra Dia Mundial do Livro com adaptações de obras literárias

No Dia Mundial do Livro, o AXN Movies enaltece esta forma de arte com uma série de filmes baseados em obras literárias de diferentes estilos.

Para os fãs destas histórias, em formato escrito ou visual, para quem não tem tido tempo de ler um livro, para os adeptos de ação, ficção, suspense ou drama – no dia 23 de abril, há filmes para todos.

O dia arranca logo às 9h25 com o clássico “O Homem da Máscara de Ferro”. Com atores de renome nos principais papeis – Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, John Malkovich, Gérard Depardieu –, o filme tem por base a obra literário de Alexandre Dumas, na qual conta as aventuras de D’Artagnan e os três Mosqueteiros. Na obra cinematográfica de Randall Wallace, o rei Louis XIV de França esconde um segredo que os quatro companheiros terão de desvendar para salvar o reino.

De contos históricos para o fantástico, a sessão segue para uma adaptação das bandas-desenhadas de Alan Moore da saga “A Liga Dos Cavalheiros Extraordinários” (11h30). Numa época vitoriana alternativa, um grupo de personagens fantásticas, da ficção cientifica e da aventura junta-se na luta contra uma ameaça global.

Segue-se o filme “O Corpo da Mentira” (13h10), baseado no livro com o mesmo nome do jornalista norte-americano David Ignatius. Este conta a história de um agente da CIA na Jordânia, onde tem de conquistar os seus superiores e desmantelar uma rede terrorista entre as dúvidas sobre as verdadeiras intenções dos seus aliados.

Logo depois do almoço chega ao AXN Movies um clássico: “Os Despojos do Dia” (15h10). Este é um filme baseado na obra literária do escritor japonês Kazuo Ishiguro, que retrata a vida de James, um mordomo que desenvolve uma amizade com a governanta de uma família tradicional inglesa, Sally. James vê a sua vida ser controlada ao milímetro pelo aristocrata a quem dedica a sua vida, que crê que o mundo deve ser regido por “gentlemen”, mesmo que tal implique a ascensão nazismo.

“The Walk: O Desafio” é o filme cheio de suspense e adrenalina que se segue nesta tarde, pelas 17h25. É baseado nas memórias do acrobata francês Philippe Petit que conseguiu, em 1974, concretizar o seu sonho, mesmo sem autorização legal: atravessar num cabo as Torres Gémeas do World Trade Center, em Nova Iorque.

Já perto da hora de jantar chega-nos um filme com Denzel Washington e Mark Wahlberg como protagonistas: “Dois Tiros” (19h25) junta dois agentes de diferentes autoridades numa missão para desmantelar uma importante máfia de narcotráfico mexicana. No entanto, no seu longo percurso, apercebem-se de que há um esquema maior para os incriminar num assalto. Uma longa metragem baseada na banda desenhada de Steven Grant.

Dan Brown foi um sucesso da última década e o livro “O Código Da Vinci” a sua rampa de lançamento. O filme (21h15), com o mesmo nome, conta esta história emocionante, cheia de enigmas, que se baseia no grande segredo que a igreja esconde: um filho que surge da união de Maria Madalena e Jesus. Um crime no museu Louvre, em conjunto com alguns quadros de Da Vinci, juntam pistas que podem levar à descoberta deste segredo protegido durante mais de dois mil anos.

O AXN Movies termina a noite com o filme baseado no romance do escritor norte-americano Thomas Pynchon. “Vício Intrínseco” (23h40) passa-se em Los Angeles, nos anos 60, e junta um ex-casal para resolver o mistério onde a ex-mulher procura o detetive Doc Sportello para a ajudar a descobrir o paradeiro do seu atual namorado, que se encontra desaparecido. Um thriller que junta personagens dos mais diferentes estilos, desde toxicodependentes, agiotas a agentes da polícia.