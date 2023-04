Ben Affleck e Matt Damon juntos em filme sobre Michael Jordan: “Air” já estreou nos cinemas

Os atores Ben Affleck e Matt Damon, amigos de infância, juntaram-se para recordar o legado do basquetebolista Michael Jordan.

Tirando o filme “O Bom Rebelde” (1997) e algumas participações simbólicas em películas de Kevin Smith, os dois amigos de infância só contracenaram em “O Último Duelo” (2021), de Ridley Scott, mas Damon era protagonista e Affleck interpretava uma personagem secundária, logo houve poucas cenas em conjunto.

“Air” é o primeiro filme como realizador de Affleck, desde “Viver na Noite” (2016) e do vencedor dos Óscares “Argo” (2012).

A película aborda o momento em que a Nike se torna uma das marcas mais valiosas de equipamento desportivo do mundo, em 1984. Até lá, segundo diz a personagem de Marlon Wayans no “trailer”, não havia nada de “cool” no projeto lançado em 1972 por Bill Bowerman e Philip Knight.

A história foca-se no executivo de marketing desportivo “Sonny Vaccaro”, interpretado por Matt Damon, que trabalha na marca novata e procura insistentemente conseguir estabelecer uma parceria com Michael Jordan, que virá a tornar-se no mais importante basquetebolista de todos os tempos.

O acordo de Jordan com a marca desportiva, que parecia impossível na altura, tornou-se na mais relevante relação entre uma marca e um atleta, levando a Nike a tornar-se uma empresa global com lucros astronómicos, até aos dias de hoje.

Ben Affleck interpreta “Phil Knight”, o co-fundador da Nike, e o elenco é, ainda, composto por Jason Bateman, Chris Messina, Chris Tucker e Viola Davis.

O filme estreou nesta quinta-feira, dia 13, nas salas de cinema nacionais.