Canais TV Cine em sinal aberto até domingo com Daniela Melchior e filme nomeado aos Óscares

Entre sexta-feira e domingo (10, 11 e 12 de março), os Canais TVCine vão estar em sinal aberto. Destaque para Daniela Melchior e os Óscares.

Entre “blockbusters”, filmes premiados, documentários inéditos, produção nacional e filmes para toda a família, serão mais de 150 os títulos em exibição nos Canais TVCine Top, TVCine Edition, TVCine Emotion e TVCine Action, nos dias 10, 11 e 12 de março.

Entre as novidades está a estreia em televisão do último “Esquadrão Suicida” (esta sexta-feira, às 21h30, no TVCine Top), com um elenco que inclui Margot Robbie, Idris Elba, John Cena e uma participação muito especial da portuguesa Daniela Melchior. Estão ainda programados êxitos como “Uncharted, Caça-Fantasmas: O Legado”, “Casa Gucci”, “Que Mal Fizemos Todos A Deus?” ou “Marry Me – Fica Comigo”.

A horas da cerimónia dos Óscares, “Tudo Em Todo O Lado Ao Mesmo Tempo” será exibido no TVCine Top este domingo, numa altura em que será possível aceder gratuitamente aos únicos Canais Premium de Filmes e Séries em Portugal. Com 11 nomeações em categorias como Melhor Filme, Melhor Realização, Melhor Atriz Principal, Melhor Atriz Secundária (dupla nomeação), Melhor Ator Secundário e Melhor Argumento Original, o filme da dupla Daniels conta a história de uma imigrante chinesa nos Estados Unidos que é arrastada para uma aventura épica na qual só ela pode salvar o mundo. Para ver domingo, às 19h15, no TVCine Top.