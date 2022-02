Canal de “streaming” da SIC chega agora aos mais pequenos com desenhos animados

Depois de disponibilizar programas com os “reforços” Ljubomir Stanisic ou Bruno Nogueira, além de séries e novelas, a plataforma de “streaming” da SIC vai entreter, agora, os mais novos.

A OPTO SIC chega no dia 24 de novembro e os mais pequenos não foram esquecidos. “Uma Aventura”, “Lego Friends”, “Lego Ninjago”, “Lego City”, “Lego Jurassic World”, “Puppy Star” ou “Pup Star” são apenas alguns dos programas infanto-juvenis que marcarão presença na plataforma.

A OPTO, recorde-se, tem um catálogo contendo mais de quatro mil horas de conteúdos, entre centenas de séries, documentários, novelas, “sketches” e outros formatos.

A programação infantil passa, pois, a fazer parte do catálogo do sistema de “streaming” da Impresa, que já tinha anunciado programas exclusivos com Bruno Nogueira e Ljubomir Stanisic, exibição antecipada de episódios de novelas e novas séries.