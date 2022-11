Canal Globo transmite homenagem a Gal Costa

Para assinalar a obra da cantora Gal Costa, o canal Globo vai exibir o programa “Som Brasil Especial: Gal Costa” este domingo, dia 13, às 21.20 H.

Considerada uma das vozes mais belas e marcantes da Música Popular Brasileira, Gal Costa deixa um grande legado artístico e cultural não só para o Brasil como para todo o mundo. A cantora morreu na manhã desta quarta-feira, aos 77 anos, e foram várias as homenagens feitas aquela que deu voz à inesquecível banda sonora de “Gabriela”, novela da TV Globo e a primeira a ser exibida em Portugal há 45 anos.

No formato, que tem um total de 40 minutos, os espectadores podem assistir a trechos de uma entrevista conduzida pelo jornalista Pedro Bial à cantora brasileira e também a várias músicas interpretadas por Gal. “Eu acho difícil envelhecer, mas ao mesmo tempo é bom. Quanto mais você fica velho, mais você vive. E a vida é tão linda, com todos os seus mistérios, dificuldades, sofrimentos e alegrias. Viver é igual alegria e sofrimento, mas eu adoro a vida”, afirmou a cantora na entrevista que foi realizada em 2021.

O apresentador do programa gravou um pequeno depoimento para falar sobre a sua admiração por Gal Costa. “Cada um tem a sua preferida e todos têm razão. Eu falo por mim. O nome dela, da voz mais bela do Brasil é Gal. E não digo isso porque ela acaba de se calar ou porque as lágrimas ainda não secaram. Já dizia há tempos e reafirmo hoje com paixão e tristeza. E também a felicidade de dizer que feliz é o país que tem, que fez Gal Costa”, destaca Pedro Bial.

“Som Brasil Especial: Gal Costa” também consta do catálogo do Globoplay, plataforma de streaming da Globo disponível por assinatura.