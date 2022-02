Conheça as emoções finais de “Éramos Seis”

Último episódio da trama vai para o ar no dia 10 de abril, às 18h, na Globo. Lola vai ter um final feliz nos derradeiros instantes.

Durante toda a exibição de “Éramos Seis”, o público sofreu antes, por saber o que estava por vir, e depois, ao assistir à difícil trajetória de Lola (Gloria Pires) e da sua família, na São Paulo do início do século passado. Odiou Júlio (Antonio Calloni), mas chorou com a sua redenção e morte no início dos anos 1930. Também irritou-se com Carlos (Danilo Mesquita), que, dentro do que era esperado na sua época, assumiu o papel de homem da casa, intervindo e atrapalhando a vida dos irmãos, ao tentar poupar a sua mãe. Mas, igualmente, lamentou a sua dolorosa morte que precedeu a Revolução Constitucionalista de 1932.

Mesmo no meio de tantas dificuldades, como a morte de entes queridos e a luta para manter a casa e as contas, além da necessidade de cuidar sozinha da sobrevivência e da educação dos filhos, Lola nunca esmoreceu. Foi forte, determinada, batalhadora e seguiu em frente, cuidando dos que mais amava e sempre estiveram à sua volta.

Depois de tantos obstáculos, os telespetadores torceram e esperaram por um final diferente das últimas versões para a matriarca da família Abílio de Lemos. A aproximação com Afonso (Cássio Gabus Mendes) foi um sopro de esperança, mesmo diante de todas as maldades de Shirley (Bárbara Reis) e as surpresas que a própria vida se encarregou de apresentar. Shirley morreu. Lola apaziguou as suas tristezas. Viu-se obrigada a ir para o Rio de Janeiro e, depois, ao voltar a São Paulo, resolveu, por vontade própria, instalar-se num asilo, onde conheceu Madre Joana (Nicette Bruno) e Tereza (Irene Ravache).

Na versão original a história terminava aqui. Mas Ângela Chaves, em concordância com Carlos Araújo, achou por bem dar um final feliz à sua protagonista. Lola é surpreendida por Afonso no asilo, que não só se declara mais uma vez, como pede a sua mão em casamento. Lola aceita, e a cerimónia não demora a acontecer. Afinal, esperaram tanto por este momento.

Mas o casamento não é perfeito. Alfredo (Nicolas Prattes) continua a dar a volta ao mundo, de navio em navio. Julinho (André Luiz Frambach) não aceita o romance da mãe e não vai à festa, que acontece em Itapetininga. A única presente, entre os quatro filhos, é Isabel (Giullia Buscacio). Mas Lola não esperava que fosse diferente. É um casamento real.



“Éramos Seis” encontra-se nas suas emoções finais e o último episódio vai para o ar no dia 10 de abril, às 18h.