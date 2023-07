Conheça os atores selecionados para a nova edição do “Passaporte Lisboa”

Diretores de casting de fama mundial estão em Lisboa para avaliar atores portugueses ao abrigo da iniciativa “Passaporte”.

Nina Gold, diretora de casting responsável por fenómenos como “Guerra dos Tronos”, “Star Wars” e “The Crown” estará presente na oitava edição do “Passaporte Lisboa”, iniciativa que tem como objetivo enaltecer “a divulgação dos atores nacionais além fronteiras”, lê-se em comunicado.

Agathe Hassendorfer e Fanny de Donceel, responsáveis pelo casting de “La Nuit du 12″, filme francês galardoado, Kate Rhodes James, diretora de casting do último filme de Ridley Scott “Casa Gucci”, protagonizado por Lady Gaga, vão também marcar presença no evento que promove o talento nacional.

Cindy Tolan e Debbie McWilliams, associados a sucessos de bilheteira como “The Fabelmans” e James Bond, respetivamente, são já presenças habituais na iniciativa “Passaporte”.

De 28 de junho a 2 de julho, Lisboa é pano de fundo para a oitava edição do “Passaporte”, uma iniciativa projetada por Patrícia Vasconcelos, em parceria com a Academia Portuguesa de Cinema, financiada pelo Fundo de Fomento Cultural do Ministério da Cultura, a Câmara Municipal de Lisboa e a Fundação GDA.

Entre os atores nacionais selecionados, é possível ver nomes como Ângelo Rodrigues, Bárbara Branco, Carlota Crespo, David Medeiros, Joana Santos, José Condessa, que estrelou o enorme sucesso da Netflix “Rabo de Peixe”, Nuno Nolasco, Rui Maria Pêgo, entre outros.