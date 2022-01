Conquistas históricas, conflitos de ideais e romance são o pano de fundo de “A Muralha”

Conquistas históricas, conflitos de ideais e romance são o pano de fundo da série “A Muralha”. A trama tem estreia marcada para 8 de outubro, às 23h15, na Globo.

A minissérie, que é baseada na obra homónima de Dinah Silveira de Queiroz, desenrola-se por volta de 1600, época em que os bandeirantes procuravam terras cultiváveis, riquezas e índios para serem vendidos como escravos.

A muralha do título refere-se à serra do Mar, o maior obstáculo às incursões ao centro do país. Do outro lado da muralha, nas cercanias da vila de São Paulo, na fazenda de Lagoa Serena, mora Dom Braz Olinto (Mauro Mendonça), um patriarca que lidera a sua família e a sua bandeira com muito trabalho e sacrifício. A sua luta principal é dominar e vender mão-de-obra indígena, adquirida através das empreitadas feitas ao interior. Difere-se do seu filho Tiago Olinto (Leonardo Brício), que vê na conquista do ouro a grande razão para o seu empenho pessoal. Criado no Colégio dos Jesuítas, Tiago é contra a dominação e o desrespeito aos índios, o que torna o conflito entre ele e o seu pai inevitável.

Isabel (Alessandra Negrini), a única mulher a enfrentar a mata e as batalhas no meio dos homens. Com um comportamento selvagem, o que a faz sentir-se quase como um bicho, ela é considerada por Dom Braz o melhor soldado de sua tropa. Isabel é apaixonada pelo primo Tiago, assim como Beatriz (Leandra Leal), que, a pedido de Dom Braz, viaja de Portugal para o Brasil para casar-se com o jovem. Apesar de ter sido criada como dama, Beatriz abdica das suas belas roupas e dos sapatos e enfrenta o calor brasileiro, disposta a acompanhar o noivo, por quem se encanta antes mesmo de conhecer.

A série “A Muralha” será exibida de segunda a sexta-feira, às 23h15, na Globo. Claudia Ohana, Letícia Sabatella, Alexandre Borges, Caco Ciocler, Deborah Evelyn, Regiane Alves, Stênio Garcia, Vera Holtz, José Wilker, Maria Luisa Mendonça, Cecil Thiré e Tarcísio Meira também constam no elenco.