“Conta-me Como Foi” no dia 7 na RTP1: Família Lopes desesperada com desaparecimento

A RTP volta a exibir mais um episódio da série “Conta-me Como Foi” no próximo dia 7. A família Lopes vai estar desesperada.

Era habitual a conhecida família do Portugal dos anos 80 ver pedidos de ajuda na televisão para encontrar pessoas desaparecidas , mas desta vez, era Hermínia que tinha desaparecido.

Margarida não sabe o que fazer perante este facto. Culpa-se pelo seu desaparecimento ao não ter concordado que Hermínia fosse a pé para Fátima. Mas António está solidário com a opinião de Margarida, dizendo que era um disparate, e dá-lhe conforto.

Margarida e António vão à polícia, a qual garante que vão começar com as buscas, porém Margarida quer tentar tudo para encontrar a mãe, tem a ideia de colocar um anúncio na televisão.

Carlos ajuda a procurar a avó e Ana Paula vai com ele para ajudar. Carlos aproveita estarem os dois juntos para desabafar com Ana Paula, começando por elogiar Luz, o que faz com que Ana Paula sinta alguns ciúmes. Carlos conta que não se está a sentir bem por estar a omitir que está a trabalhar com Salvador. Ana Paula garante que não vai comentar nada.

Mas tudo acalma quando Jerónimo liga para casa dos Lopes a contar que Hermínia está bem e que ambos estão a caminho de Fátima. Margarida não aguenta a pressão e chora compulsivamente quando recebe a notícia.

De súbito e aproveitando um momento em que estão sozinhos, Ana Paula e Carlos beijam-se, mas são interrompidos pelo telefonema de Margarida a avisar que encontraram Hermínia. Carlos fica pensativo com o que acabou de acontecer com Ana Paula.

Para ver ao sábado à noite, pelas 22.15 H, na RTP1.