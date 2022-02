“Conta-me Como Foi” regressa a 4 de janeiro com o tema da droga

As aventuras da família Lopes, agora nos anos 80, podem ser vistas pelos telespetadores já no início de 2020, a 4 de janeiro. O flagelo da droga vai estar em destaque.

Na década de 80 foram raras as famílias que não tiveram de lidar diretamente com o flagelo da droga. Portugal tinha-se tornado numa das portas de entrada do narcotráfico na Europa e muitos foram os jovens que ficaram agarrados ao vício da heroína e tentavam por todos os meios arranjar dinheiro para a próxima dose.

Ora é precisamente no episódio que a RTP1 vai exibir no sábado, 4 de janeiro, que o tema vai estar em evidência: Carlos leva Emídio, o seu amigo de infância que está dependente das drogas, para sua casa.

Entretanto, é 25 de abril de 1984 e na casa da família Lopes comenta-se o flagelo da droga. Margarida prefere mudar de assunto e lembra que faz dez anos que se mudaram para aquela casa. Carlos diz aos pais que Emídio está a viver em sua casa. Margarida diz que ele é drogado e que por isso têm razão para estarem preocupados.

Luís Almeida revela ao amigo Zé que é homossexual. Zé fica em choque. Toni é retido pela polícia para ser interrogado. Mostram-lhe uma fotografia dele a conversar com Mário e perguntam-lhe o que estava a fazer com aquele terrorista.