“Conta-me como Foi” regressa à RTP1 com terceira temporada

O “Conta-me Como Foi” está de volta com uma nova temporada a partir de 3 de junho. Nos novos episódios os telespetadores vão continuar a acompanhar o dia a dia da “família Lopes”.

Na nova temporada vai estar em destaque o dia a dia e os contratempos da vida da “família Lopes” e todos os desafios que Portugal e o mundo enfrentam na segunda metade da década de 80: com destaque para temas como o acidente nuclear de Chernobyl, a grave onda de calor que assolou a Europa, o Mundial no México, o choque de comboios na Póvoa de Santa Iria, a fuga dos irmãos Cavaco da prisão de Pinheiro da Cruz e o atentado e explosões em aldeamentos turísticos no Algarve.

“Conta-me Como Foi” é narrado pela voz adulta de “Carlos”, mas com o olhar de um jovem de 25 anos, que guia os telespetadores pelas histórias da sua família, assim como pelos factos sociais, económicos e políticos que marcaram a década de 80 em Portugal e no Mundo.

No primeiro episódio a ação centra-se em abril de 1986, um mês marcado pelo acidente nuclear em Chernobyl: aos poucos as pessoas começaram a tomar consciência da dimensão do acontecimento.

Para ver a partir de 3 de junho, ao sábado à noite, na RTP1.