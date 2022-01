“Conta-me Como Foi” regressa este sábado. E o Carlitos cresceu

Luís Ganito, um dos protagonistas de “Conta-me Como Foi”, está de volta à RTP a partir deste sábado. O seu Carlitos, aliás, Carlos, cresceu dez anos, já vive sozinho e diz “bué”.

É um avanço de dez anos no tempo. Depois de termos visto a família Lopes, liderada por Margarida (Rita Blanco) e António (Miguel Guilherme) viver amarrada à ditadura antes do 25 de abril, a ação anda para a frente e, a partir de hoje, são os anos 80 a ditar o ritmo do clã. Carlitos, o filho mais novo, cresceu dos 12 para os 22 anos e é a personagem que mais diferenças apresenta no regresso da série produzida pela SP Televisão para a RTP.

“Continuo a ser um miúdo. Mas fui o que mais cresceu. Fiz o ‘Conta-me’ dos nove aos 12 anos, estou com 22 e mudei quer física, quer intelectualmente”, diz Luís Ganito à N-TV, à margem da apresentação da série.

O Carlitos transformou-se em Carlos e é agora “uma pessoa muito dinâmica, que está na publicidade e na rádio pirata e tenta fazer tudo e mais alguma coisa”. Como fisicamente está mais crescido “tem as raparigas, que mexem muito com ele”, acrescenta o ator.

Nascido em 1997, longe dos loucos anos 80, o intérprete conta que aprendeu História de Portugal com a série. “Muita da História que eu aprendi foi através do ‘Conta-me’, está lá tudo, de várias épocas”.

“Os anos 80 foram um tempo de grande efervescência, com os primeiros anos da liberdade. Passados dez anos sobre a primeira série, existe a minha preocupação de como era a parte de falar e o António Melo o nosso diretor de atores, garante que hoje é tudo muito mais rápido e as nossas vidas passam todas a correr”, diz ainda.

E que expressões se usavam nos anos 80? “O pá, o bué, o tipo, o ya”, arrisca Luís Ganito, para garantir que a relação com o pai Lopes vai continuar a ter as suas dificuldades. “O meu pai sempre foi muito reservado e conservador e olha agora para o filho com recibos verdes, sem ordenado fixo e numa rádio pirata que toca U2. A personagem do Miguel Guilherme não olha com bons olhos para a minha vida e pergunta quando é que eu vou começar a trabalhar a sério. Se calhar o Carlitos saiu de casa por causa da ligação com o pai”, remata Luís Ganito.