“Contado por Mulheres”: cinco novos telefilmes para ver a partir de 3 de maio na RTP1

“Contado Por Mulheres” está de regresso à RTP1 a partir de 3 de maio, sempre à quarta-feira. Telefilmes foram rodados na zona centro do país.

“Serpentina”, de Laura Seixas; “Jogos de Enganos”, de Rita Barbosa; “O Pio dos Mochos”, de Diana Antunes; “Há-de Haver uma Lei”, de Anabela Moreira e “A Hora dos Lobos”, de Maria João Luís, são os novos telefilmes do “Contado Por Mulheres”, que vão começar a ser exibidos a partir do próximo dia 3 de maio na RTP1.

“Um projeto que reúne realizadoras de reconhecido talento em várias áreas artísticas e que trazem, através de comédias e dramas, o seu olhar e estética audaz e arrojada a histórias inspiradoras, marcantes e envolventes. Procurando, assim, enriquecer o atual panorama audiovisual, juntando estórias e entretenimento, mas com um foco que visa promover o lado empreendedor de realizadoras no mercado português”, informa a RTP, em comunicado.

Cinco municípios do Centro do país são o cenário para os novos telefilmes “Contado Por Mulheres”, nomeadamente Oliveira do Hospital, Alcobaça, Miranda do Corvo, Cantanhede e Tomar.