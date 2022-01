“Crimes Submersos” chega à RTP a 21 de janeiro

“Crimes Submersos” é uma série policial que retrata a investigação de um crime que permaneceu oculto durante anos e tem estreia agendada para 21 de janeiro na RTP.

Devido a um período de seca extrema no sul da península ibérica, os níveis das albufeiras baixaram para mínimos históricos. Algumas povoações que haviam sido inundadas há décadas, para dar lugar a barragens, voltaram a emergir das águas. É o caso de Campomediano. Nas ruínas de uma das casas são encontrados os esqueletos de dois homens. A inspetora da polícia espanhola “Daniela Yanes” (Elena Rivera) assume o caso, o qual não deixa dúvidas de que é um crime que permaneceu oculto durante muitos anos.

Há uma suspeita que as mortes estejam relacionadas com os protestos ambientais realizados para evitar a construção da barragem há mais de 20 anos. A identificação dos dois corpos leva duas famílias separadas pela fronteira a um destino comum numa trama onde diferentes personagens se cruzam com consequências imprevisíveis.

“Crimes Submersos”, de oito episódios, é uma série protagonizada por Marco D’Almeida, Elena Rivera, Guilherme Filipe, Margarida Marinho, Miryam Gallego, Rodolfo Sancho e Miguel Ángel Muñoz.

Deste elenco destacam-se também Soraia Chaves, Paula Lobo Antunes, Rita Loureiro, Diogo Martins, Luís Ganito, João Craveiro, João Baptista, Fernando Rodrigues e os atores espanhóis Juan Gea, Fernando Andina, Nacho Nugo e Fanny Gautier.

A realização é de Joaquín Llamas, que também assina o argumento juntamente com Miguel Sáez. A série, que vai estar disponível a RTP e na RTP Play, é a primeira coprodução da RTP e da RTVE.