“Crónica dos Bons Malandros” estreia-se no dia 2 de dezembro na RTP1

A partir de 2 de dezembro, “Crónica dos Bons Malandros” chega à RTP1 com o roubo do século. A série é inspirada no “bestseller” de Mário Zambujal.

Marco Delgado, Maria João Bastos, Rui Unas, Joana Pais de Brito, Manuel Marques, Adriano Carvalho e José Raposo dão vida às personagens do mítico bando de ladrões, conhecido como os Bons Malandros, que empreende um espetacular assalto à Fundação Calouste Gulbenkian.

Produzida pela Ukbar Filmes e Moonshot Pictures, “Crónica dos Bons Malandros” é exibida pela RTP1 às quartas-feiras, às 21.00 H, a partir do dia 2 de dezembro.

São oito episódios que mostram as aventuras da quadrilha mais conhecida da década de 80 numa série de ficção com realização de Jorge Paixão da Costa e autoria de Mário Botequilha, adaptada ao romance homónimo de Mário Zambujal.

Os Bons Malandros têm como objetivo fazer o roubo do século: deitar a mão às célebres joias Lalique em exposição no Museu Calouste Gulbenkian. Este é o pano de fundo da história insólita dos sete assaltantes: Arnaldo, “o Figurante”; Adelaide, “a Magrinha”; Flávio, “o Doutor”; Silvino, “o Bitoque”; Pedro, “o Justiceiro”; Renato, “o Pacífico” e Marlene, “a Voadora”.