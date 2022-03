Culinária, música, ação e esperança na Globo Portugal em maio

Com uma programação dinâmica e variada, a Globo prepara-se para juntar novos programas à sua grelha. É já a partir do dia 3 de maio, data que em Portugal se assinala o Dia da Mãe, que o público vai poder assistir a várias novidades.

A adrenalina de uma competição culinária, a emoção de um concerto musical com artistas brasileiros aclamados, a ação de uma série policial e ainda uma história de fé e esperança marcam as estreias que a Globo reservou para o mês de maio.

A segunda temporada de “Mestre do Sabor” tem arranque marcado para as 18h40 do dia 3 de maio. Ingredientes frescos, facas afiadas, receitas de fazer crescer água na boca e uma bancada cheia de sonhos e desafios.

O concurso é comandado pelo chef francês Claude Troisgros e pelo seu fiel escudeiro, Batista. Nesta segunda temporada, a dupla terá a companhia de Monique Alfradique, que vai mostrar os bastidores do programa. A competição conta com a participação de José Avillez e de dois outros chefs, Kátia Barbosa e Leo Paixão, que vestem a pele de mestres.

A nova temporada terá um novo membro, o chef carioca Rafael Costa e Silva, que irá assumir o lugar de Avillez na última parte da competição, uma vez que o chef português viu-se forçado a regressar a Portugal devido à pandemia de Covid-19.

Logo em seguida, às 20h, o público vai poder assistir ao especial “Amigos – A História Continua”, que será protagonizado pelas maiores duplas sertanejas do Brasil. Após 20 anos, Chitãozinho & Xororó, Leonardo e Zezé Di Camargo & Luciano voltaram a reunir-se num espetáculo com muita emoção e com os sucessos musicais que marcaram a década de 1990, tais como “Evidências”, “Pense em Mim” e “É o amor”.

No mesmo dia, às 21h20, vai para o ar o primeiro episódio de “Força Tarefa”, série que mostra a rotina de uma equipa de agentes da polícia que têm como tarefa investigar os desvios de conduta da própria instituição. Sob o comando do Coronel Caetano (Milton Gonçalves) estão Wilson (Murilo Benício), Selma (Hermila Guedes), Jorge (Rodrigo Einsfeld), Irineu (Juliano Cazarre), Oberdan (Henrique Neves) e Genival (Osvaldo Baraúna). Ação e mistério são os ingredientes fortes desta minissérie, composta por 12 episódios.

As emoções seguem no dia seguinte, 4 de maio, data em que chega à Globo “Bom Sucesso”, uma novela inédita em Portugal e que trata do valor de cada minuto da vida, trazendo uma mensagem de perseverança, fé e garra. Porque o maior sucesso da vida, é ter sucesso em viver.

Na trama, os destinos de Paloma (Grazi Massafera) e Alberto (Antônio Fagundes) cruzam-se acidentalmente após uma troca de exames médicos. Ambos acabam por construir uma amizade capaz de dar um novo significado às suas vidas, tendo como elo principal a paixão em comum pela literatura. A convivência entre os dois amigos, que são oriundos de mundos diferentes, e as novas experiências que protagonizam vão afetar a todos aqueles que os rodeiam.

Destaque ainda para a minissérie “Desejo”, que começa a ser exibida no dia 11 de maio, às 23h10. Ambientada no início do século XX e baseada em factos reais, a trama, que é contada ao longo de 17 episódios, narra a história de amor que levou ao assassinato de um dos maiores escritores brasileiros, Euclides da Cunha, na trama interpretado pelo ator Tarcísio Meira. O trágico acontecimento ficou conhecido na época como “Tragédia da Piedade”. A minissérie conta ainda com a participação de atores como Vera Fischer, Marcos Palmeira, Deborah Evelyn e Nathalia Timberg, entre outros.