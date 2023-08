“Curral de Moinas – Os Banqueiros do Povo” para ver na RTP1

Quim Roscas e Zeca Estacionâncio mudam-se de Curral das Moinas para Lisboa. Os espectadores vão poder acompanhar a aventura a partir de 21 de agosto na RTP.

Na série “Curral de Moinas – Os Banqueiros do Povo”, a dupla Quim Roscas e Zeca Estacionâncio, protagonizada por João Paulo Rodrigues e Pedro Alves, regressa a Curral de Moinas para aventuras hilariantes, mas vão acabar por ser surpreendidos.

Durante dez episódios, é possível acompanhar as peripécias da dupla em Curral de Moinas, mas a trama ganha outras dimensões quando Quim descobre que tinha um pai e que este lhe deixa em herança um banco. Esta herança leva a dupla até Lisboa, “onde passam a ter uma vida de luxo com direito a vinhos de rolha e carros com mais de 20 cavalos. Mas nem tudo será fácil… o dinheiro e a grande cidade corrompem Quim”, pode ler-se em comunicado.

A série conta com grandes nomes da ficção nacional, nomeadamente Sofia Ribeiro, Rui Unas, Júlia Pinheiro, Diana Nicolau, Luís Simões, Rui Mendes, Carla Andrino e Ana Brito e Cunha. Os portugueses vão poder acompanhar a dupla a partir de 21 de agosto, de segunda a sexta-feira, na RTP1 e RTP Play.