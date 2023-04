Daniel Radcliffe, o “Harry Potter”, já foi pai!

O eterno “Harry Potter”, Daniel Radcliffe, já foi pai. O ator foi visto a passear com o bebé em Nova Iorque.

Daniel Radcliffe, o ator que deu vida à personagem “Harry Potter”, já foi pai. Embora não se saiba qual o sexo da criança, nem o dia do nascimento, o ator foi flagrado pelos paparazzis esta segunda-feira, 24 de abril, a passear com a companheira e um carrinho de bebé.

A notícia foi avançada pelo “Daily Mail” que partilhou as fotografias do momento. Daniel Radcliffe, de 33 anos, e a companheira Erin Darke, de 38, conheceram-se em 2012 nas gravações do filme “Kill Your Darlings” e, desde então, mantém um relacionamento amoroso.

Daniel Radcliffe ficou, mundialmente, conhecido aos 12 anos após dar vida à personagem “Harry Potter”, baseada nos livros de J.K. Rowling.

Recorde-se que, numa entrevista à revista “Newsweek”, em 2022, Daniel Radcliffe afirmou que, quando fosse pai, gostava que os seus filhos estivessem perto das filmagens.