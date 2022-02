Luta contra o vício. Demi Lovato prepara-se para lançar um novo documentário

Demi Lovato vai lançar um novo documentário intitulado “Demi Lovato: Dancing With the Devil” sobre o abuso de drogas. A cantora voltou a fazer parceria com o YouTube.

Depois do primeiro projeto intitulado “Demi Lovato: Simply Complicated” lançado na plataforma de vídeo, a intérprete, de 28 anos, juntou-se de novo ao YouTube para mostrar a luta contra o vício das drogas nos últimos três anos.

“Há tanta coisa que vos quero contar, mas sabia que o tinha de dizer da forma certa. Obrigada à minha família, amigos e fãs por continuarem ao meu lado ao longo destes anos nos quais aprendi e cresci”, contou, revelando que está ansiosa para mostrar o resultado final desta sua jornada.

“Estou tão entusiasmada por finalmente partilhar esta história com vocês que tenho guardado nos últimos dois anos”, acrescentou a artista sobre o documentário que foi realizado por Michael D. Ratner.

Além do problema com as drogas, que é do conhecimento público, no último ano Demi Lovato enfrentou um distúrbio alimentar, com que foi diagnosticada. “Estou tão grata porque pela primeira vez na minha vida posso dizer honestamente – a minha nutricionista olhou para mim e disse: ‘é assim que é a recuperação de um distúrbio alimentar’”, contou.

Recorde-se que, antes de revelar ter vencido o distúrbio, a cantora terminou com o noivo, Max Ehrich. “Foi uma decisão difícil, mas a Demi e o Max decidiram seguir caminhos separados para se focarem nas carreiras”, afirmou uma fonte à revista “People”.