Emilia Clarke é a protagonista de “Acima de Qualquer Suspeita”

Emilia Clarke, nomeada por quatro vezes ao Emmy, regressa ao grande ecrã no filme de ação “Acima de Qualquer Suspeita”.

Emilia Clarke (da série de TV “A Guerra dos Tronos” ou do filme “Viver Depois de Ti”), protagoniza “Susan Smith”, uma jovem toxicodependente que vive com um grupo criminoso e problemático.

“Susan” anseia em mudar de vida, e vê essa chance quando conhece “Mark Putnam” (Jack Huston – da série de TV “Fargo” e “Bem Hur”) um agente do FBI que se muda para a sua cidade para investigar o caso de um grupo violento que assaltava bancos e lhe pede para que trabalhe com ele e se torne sua informadora.

Apesar de serem bem-sucedidos no desfecho do caso, a relação dos dois evolui para um romance que põe em risco as suas vidas. Se por um lado, Susan terá de enfrentar o perigoso grupo com quem vivia e que se sente atraiçoado por esta se relacionar com um agente do FBI, por outro, há que enfrentar a mulher de Mark que se sente magoada pela traição do marido.

“Acima de Qualquer Suspeita”, realizado por Phillip Noyce (“O Dador de Memórias” e “Geração Roubada”) estreia nos cinemas nacionais a 5 de agosto.