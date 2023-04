“Emília” e “Capitães do Açúcar”: RTP1 estreia duas séries no primeiro dia de maio

A RTP1 vai estrear duas novas séries no dia 1 de maio: “Emília” e “Capitães do Açúcar”. Para ver a partir das dez e meia da noite.

“Emília” e “Capitães do Açúcar” são as duas séries que a RTP1 vai estrear no próximo dia 1 de maio, às 22.30 e 23h00, respetivamente.

Com argumento e realização de Filipa Amaro, “Emília” fala-nos sobre a ansiedade de crescer na era digital. “Emília” sonha ser a melhor bailarina do mundo, mas nunca fez efetivamente nada para o concretizar. No dia em que faz 25 anos, começa a trabalhar na bomba de gasolina local, o que a leva a questionar-se sobre a sua vida só ser uma versão inferior ao que sempre sonhou. Nesse dia entra na bomba de gasolina “Rosa”, uma rapariga com quem “Emília” compara a sua vida nas redes sociais, o que lhe permite descobrir que há uma audição na companhia de dança contemporânea onde trabalha “Rosa”. A partir daí debate-se entre ir à audição, onde possivelmente pode ser rejeitada, e a possibilidade de, finalmente, mudar a sua vida e encontrar na dança o significado que tanto procura.

Uma produção Maria & Mayer protagonizada por Beatriz Maia, que junta no elenco Catarina Rebelo, Ivo Canelas, Rita Loureiro, Igor Regalla, Tiago Fernandes, Maria Emília Correia, João Nunes Monteiro, Luís Araújo, Marco Mendonça, entre outros.

Já em “Capitães do Açúcar”, “Bernardo”, um jovem estudante de ciências farmacêuticas, vive sozinho com a sua irmã mais nova. Dividindo os seus dias entre os estudos e o trabalho numa hamburgueria, vê a oportunidade de mudar a sua precária situação financeira quando recebe um inesperado convite de “Neves”, “Antunes” e “Cruz” – um grupo de jovens estudantes de Belas Artes que, paralelamente, estão envolvidos num esquema de produção e distribuição de uma substância psicotrópica chamada Açúcar. “Os Capitães do Açúcar”, como se autodenominam, perderam o seu elemento principal – o “cozinheiro” – e depositam as suas esperanças em “Bernardo”. Pressionados e ameaçados por “Raposo”, um criminoso sem escrúpulos, e sob o controlo de uma perseguição policial, uma série de acidentes e falhas na produção das drogas colocará as suas vidas em perigo e potenciará a revelação dos segredos por detrás da descoberta desta substância misteriosa.

Tiago Sarmento, Diana Sousa Lara, Vicente Wallenstein, Igor Regalla e José Mata formam os “Capitães do Açúcar” ao lado de Paulo Calatré, Ana Padrão, Jani Zhao, Dinarte Branco, Filipa Osório, Telma Cardoso, entre outros. Uma produção Maria & Mayer baseada numa ideia original de Tiago Sarmento com realização de Ricardo Leite e argumento de Tiago Correia.