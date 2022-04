Emmys: Netflix bate recorde com 44 prémios e “The Crown” ganha a noite

A Netflix entrou para a História como a plataforma de “streaming” com mais prémios arrecadados nos Emmys. A série “The Crown” destacou-se.

Na 73.ª cerimónia da Academia de Artes e Ciências da Televisão, que aconteceu, este domingo, em Los Angeles, nos Estados Unidos, a plataforma de “streaming” alcançou o número histórico devido às várias produções.

O destaque vai para a série “The Crown” que arrecadou ao todo 11 estatuetas, entre elas o de “Melhor Série Dramática”. Por sua vez, o “O Gambito da Rainha” alcançou premiações como Melhor Minissérie, Série de Antologia ou Filme.

No que diz respeito às categorias técnicas, os prémios foram entregues na cerimónia Creative Artts Emmys que aconteceu antes do grande evento. Esta foi a primeira vez que a Netflix teve mais prémios do que a HBO. Ao todo, a plataforma concorrente arrecadou 19 prémios.

O jornal “LA Times” avançou que a única vez que uma cadeia teve tantos prémios como a Netflix este ano foi a CBS, em 1974.