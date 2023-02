Emoções fortes e assaltos: a receita da nova trama da RTP1, “Cavalos de Corrida”

“Cavalos de Corrida” é a nova trama que promete revolucionar as noites da RTP1. A série, realizada e assinada por André Santos e Marco Leão, narra “a história e as motivações de uma quadrilha de assaltantes num Portugal dominado por uma recessão no início dos anos 80”.

A série, com data de estreia marcada para 22 de fevereiro, às 21.00h, conta com um total de oito episódios em que o telespetador irá mergulhar num “plano que pretende transformar a incerteza numa oportunidade de mudança de vida”.

A história decorre em 1981 quando “Domingos” (Tomás Alves) usa a sua serralharia para copiar ilicitamente as chaves dos seus clientes. “Olinda” (Teresa Tavares) segue-os e disfarçada de vendedora de cremes avalia o recheio das suas habitações. Juntos, iniciam uma vaga de assaltos com a aspiração de um dia comprarem a casa dos seus sonhos. Tudo parece correr-lhes bem, estão apaixonados e não conseguem viver um sem o outro, mas as suas vidas complicam-se quando o misterioso “Orlando” (Miguel Guilherme) lhes propõe assaltarem a caixa forte de um banco.

A trama conta ainda com nomes como Soraia Chaves, Maria João Pinho, João Vicente e Filipa Areosa.