“Entre Irmãs” acompanha a história de duas mulheres separadas pelo destino

Protagonizada por Marjorie Estiano e Nanda Costa, a trama desenrola-se no sertão da década de 1930. Estreia está marcada para o dia 15 de março, às 20h, na Globo.

No sertão de Pernambuco da década de 1930, a sonhadora Emília (Marjorie Estiano) quer mudar-se para a cidade grande, enquanto a impetuosa Luzia (Nanda Costa) conforma-se com a realidade, ao mesmo tempo que tem de lidar com as dificuldades de ter um braço atrofiado por causa de um acidente na infância. Criadas pela tia Sofia (Cyria Coentro), as duas foram ensinadas a costurar. As irmãs são separadas quando Luzia é sequestrada por um bando de cangaceiros, liderado por Carcará (Júlio Machado).

Inspirado no romance “A costureira e o cangaceiro”, de Frances de Pontes Peebles, “Entre Irmãs” foi pensada para ser exibida no cinema e na TV. Coube a Patrícia Andrade a missão de escrever nos dois formatos. “A série tem muitas cenas novas, especialmente das protagonistas Emília e Luzia. Temos entre 20 e 30 minutos de material inédito, que desde o início foi pensado e reservado para a TV”, explica Patrícia. “Pelo tamanho e diversidade da história e pela quantidade de personagens, avaliamos que ‘Entre Irmãs’ deveria ser uma série também além do filme. Então eu e Patrícia Andrade trabalhamos nisso. A espinha dorsal é a mesma mas, na TV, há pequenas cenas que explicam melhor as personagens”, completa o diretor Breno Silveira.

Uma das protagonistas da série, Nanda Costa desempenha também uma outra função na série: ao lado de Lan Lanh e Sambê, a atriz compôs a música de abertura da série, “Aponte”, gravada por Maria Bethânia. “Estava tão envolvida com os roteiros que, antes mesmo de viajar para o sertão para gravar, comecei a compor a música com o Sambê e com a Lan Lanh. Tudo começou de forma muito despretensiosa. Ter nossa música gravada pela Bethânia é um sonho, fechamos o ano com chave de ouro”, destaca Nanda Costa.

No elenco de “Entre Irmãs” destacam-se também Julio Machado, como o temido cangaceiro Carcará; Rômulo Estrela, como o ambíguo “príncipe encantado” Degas; Letícia Colin, que vive Lindalva, uma jovem muito à frente do seu tempo; Cláudio Jaborandy, cujo Dr. Duarte entende mais de frenologia, a ciência que estuda, do que do próprio filho; e Rita Assemany, a Dona Dulce, que deposita todo o amor no único filho, Degas, e acredita poder moldar a nora às normas dos Duarte Coelho. Entre as participações especiais estão as de Ângelo Antônio (Dr. Eronildes) e Fábio Lago (Orelha).

