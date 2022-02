A “Escolinha do Professor Raimundo” está de regresso. A sexta temporada vai acompanhar a atualidade e mostrar o impacto da pandemia nas escolas.

Nos novos episódios da “Escolinha do Professor Raimundo”, os alunos voltam à escola após o período de quarentena, com uma nova rotina e várias surpresas, entre elas a chegada de um novo colega. A série tem estreia marcada para dia 25 de outubro, às 21h15, na Globo.

Entre as novidades da sexta temporada de o novo aluno Ptolomeu, que será interpretado por Marcelo Serrado. A história vai acompanhar a atualidade e mostrar o impacto da pandemia de Covid-19 nas escolas.

“A sala de aula está diferente: temos álcool gel em todas as carteiras e a distância entre os alunos é maior. Tentamos encontrar um equilíbrio entre os temas de aula propriamente ditos – História, Geografia, Matemática – e assuntos atuais, como os novos hábitos adquiridos nesse período: Zé Bonitinho (Mateus Solano), por exemplo, anda fazendo lives. Será uma ‘Escolinha’ histórica e diferente, assim como o ano de 2020 está sendo”, conta Angélica Lopes, que assina a temporada com Leonardo Lanna.

“Não falaremos diretamente da pandemia, mas de assuntos que se destacaram durante a quarentena, como as lives, as compras on-line, o distanciamento social e até os aspiradores-robô”, completa Leonardo.

Outra solução encontrada nesta adaptação da série aos tempos de pandemia são as participações especiais, que ficam ao encargo do próprio elenco, que vai interpretar personagens icónicos já vividos noutras produções.

É o caso de Crô, papel de Marcelo Serrado em “Fina Estampa”, Félix, sucesso de Mateus Solano em “Amor à Vida”, Leleco, personagem de Marcos Caruso no fenómeno “Avenida Brasil”, ou Lucicreide, vivida por Fabiana Karla em “Zorra Total”.

Marcelo Serrado considera que foi emocionante e inesperado gravar o Crô. “Foi uma surpresa para mim. Fiquei muito contente por estar perto desses homenageados, esses personagens que, de uma certa maneira, marcaram a televisão e o público em geral. Me sinto muito honrado em fazer parte desse grupo. Uma emoção enorme”, admite.

Intérprete do fenómeno Félix, Mateus Solano, comenta a sua participação: “Foi um desafio fazer um personagem que eu não fazia há sete anos, principalmente porque foi a primeira coisa a ser gravada nesta temporada. Espero que tenha ficado bom”.

Já Marcos Caruso lembra como foi o reencontro com Leleco, popular personagem de “Avenida Brasil”. “Voltar a fazer o Leleco foi como visitar um antigo parente que eu não via há muitos anos. Quando acabei de me vestir no camarim, pus os óculos escuros na cabeça, a corrente de ouro no pescoço e me olhei no espelho. Fiquei feliz por reencontrá-lo bem, mas um pouco mais velho. Não cortei propositadamente o cabelo, que ele usava quase raspado, para dar essa ideia de passagem do tempo. Foi bom ver que ele continua bem-humorado e com muita energia física”.

Na sexta temporada da série será feita uma homenagem surpresa a Chico Anysio que emocionou todo o elenco, especialmente o filho do humorista, Bruno Mazzeo, que interpreta o mesmo papel do pai, ou seja, o professor Raimundo.

“Ele dizia que a ‘Escolinha’ seria sucesso em qualquer época que fosse ao ar. Então, tenho certeza de que está muito feliz. A importância do meu pai para a televisão e na minha vida é enorme. Na TV, ele revolucionou a linguagem, ao incorporar o videotape, ainda nos 60, sendo o primeiro do mundo a fazer vários personagens contracenando entre si no mesmo programa. Dentre tantas outras coisas. Na minha vida, foi meu maior incentivador e principal responsável por eu estar aqui agora. Foi meu primeiro ídolo, quem me ensinou as primeiras lições e quem me apresentou a esse mundo”, destaca Bruno.