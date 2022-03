Estreia de “Bom Sucesso” em Portugal bate recorde

Primeiro episódio da trama protagonizada por Antonio Fagundes e Grazi Massafera foi acompanhado por 159,5 mil telespetadores, sendo a melhor estreia registada pela Globo nos últimos cinco anos no horário das 20.30 H.

No total do dia da passada segunda-feira, “Bom Sucesso” foi o segundo programa mais visto da televisão paga portuguesa, com o primeiro lugar da tabela a ser conquistado por “Porto dos Milagres”, novela também exibida na Globo. Destaque ainda para “Alma Gémea” e “O Clone”, que também constaram entre os programas mais vistos do universo cabo em Portugal.

A exibição do primeiro episódio de “Bom Sucesso” foi precedida pela exibição de um “live” que contou com a participação dos protagonistas da trama, Antonio Fagundes, Romulo Estrela, Grazi Massafera e David Junior. A conversa dos atores com os fãs começou às 19h30, uma hora antes da estreia da novela.

Com exibição de segunda-feira a sábado, “Bom Sucesso” é uma novela que fala sobre a importância de viver e que transmite uma mensagem de fé e esperança.