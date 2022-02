Filme da primeira guerra mundial “Soldado Milhões” exibido na RTP

A RTP1 vai estrear em televisão o filme “Soldado Milhões”, no dia 26 de julho, às 00.30 H. Uma homenagem aos soldados portugueses que combateram na Flandres.

Com realização de Jorge Paixão da Costa e Gonçalo Galvão Teles e argumento de Mário Botequilha, “Soldado Milhões” revisita o palco da Primeira Guerra Mundial e leva-nos a conhecer o percurso do soldado Milhais.

Como tantos outros portugueses, Aníbal Augusto Milhais foi um dos 75 mil soldados enviados para a Flandres durante a Primeira Guerra Mundial. Na Batalha de La Lys, contrariando ordens superiores, enfrentou sozinho sucessivas ofensivas alemãs de maneira a garantir a retirada dos companheiros.

Pela coragem demonstrada no campo de batalha, foi condecorado com a mais alta distinção militar portuguesa, a Ordem de Torre e Espada, tornando-se assim no único soldado raso a receber esta condecoração. A história do soldado Milhais, que valia milhões, através das suas memórias da guerra.

João Arrais, Miguel Borges, Tiago Teotónio Pereira, Ivo Canelas, António Pedro Cerdeira, Raimundo Cosme, Isaac Graça e Lúcia Moniz são alguns dos nomes que compõem o elenco do filme.