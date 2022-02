Globo celebra Dia dos Namorados com duas séries

A Globo celebra o Dia de São Valentim com duas séries. Os formatos “Shippados” e “Amor em 4 Atos” têm estreia marcada para a noite de 14 de fevereiro.

A estação de televisão preparou uma programação especial para o Dia de São Valentim com a estreia de duas séries. De um lado dois jovens que são surpreendidos pelo destino depois de vários desgostos amorosos através de aplicações de encontros. Do outro quatro histórias de amor distintas que têm em comum o facto de serem inspiradas em músicas de Chico Buarque. “Shippados” e “Amor em 4 Atos” têm estreia marcada 14 de fevereiro, às 21.20 H e 22.00 H, respetivamente.

Em “Shippados”, que será exibida pela primeira vez em Portugal, “Rita” (Tatá Werneck) e “Enzo” (Eduardo Sterblitch) são imperfeitos um para o outro. A série, que é composta por dez episódios, conta a história de dois jovens que, depois de muitos encontros frustrados mediados por aplicações, finalmente encontram-se e percebem que têm muito em comum. Inclusive o azar no amor.

Já na minissérie “Amor em 4 Atos”, as letras e as melodias das canções do artista brasileiro Chico Buarque servem de inspiração para as histórias que são narradas. As músicas “Construção”, “Folhetim”, “Ela faz cinema”, “As Vitrines” e “Mil Perdões” estão, de alguma forma, presentes na trama, seja como base da história musicada pelo compositor, seja como tema, cenário, clima ou banda sonora.

Composta por quatro episódios, a minissérie acompanha o percurso de várias personagens, cada uma com a sua história: O primeiro episódio tem como protagonista “Letícia” (Marjorie Estiano) uma jovem cineasta que vive o sonho de finalizar o seu primeiro clipe. A obra no andar de cima do apartamento em que vive faz com que tenha dificuldade em conseguir concentrar-se. É assim que conhece “António” (Malvino Salvador), pedreiro da obra do apartamento vizinho.

O segundo episódio acompanha a crise vivida pelo casal “Lauro” (Dalton Vigh) e “Maria” (Carolina Ferraz). Depois de vários anos de convívio, de idas e vindas, a relação está marcada pela desconfiança, alimentada pelos ciúmes da ex-mulher de Lauro, “Dora” (Gisele Froes). Numa festa na casa de praia do casal, organizada por Maria para o marido, o reencontro com Dora, que está acompanhada por “Fernando” (Dudu Azevedo), mexe com os sentimentos e instintos de todos, colocando à prova o amor do casal.

Os episódios “Folhetim” e “Vitrines” contam a história de “Ary” (Vladimir Brichita), que é casado com “Selma” (Camila Morgado), um casamento que já viu melhores dias. Depois de mais um desentendimento, ele sai de casa e caminha pelas ruas de São Paulo. Entre um bar e outro, Ary conhece “Vera” (Alline Moraes), com quem passa a noite e por quem se apaixona. No dia seguinte, depois de ser surpreendido com a saída repentina de Vera, ele volta para casa e só encontra um bilhete de Selma. Paralelamente à história de Ary, outras personagens também são desvendadas, tais como “Ana” (Alice Assef), travesti e melhor amiga de Vera, além de “Marcos” (Osmar Prado), um homem misterioso que conhece profundamente todos do enredo, principalmente Vera.