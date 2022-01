A Globo é nomeada ao Emmy Internacional 2020 com três produções. As duas obras de dramaturgia da Globo e Andrea Beltrão concorrem ao prémio mais importante da TV mundial.

A Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão anunciou, na manhã desta quinta-feira, os nomeados ao Emmy Internacional 2020. A Globo concorre em três categorias: Melhor Telenovela com “Órfãos da Terra”, Melhor Atriz com Andrea Beltrão pela sua atuação em “Hebe”, Melhor Minissérie com “Elis – Viver é Melhor que Sonhar”. Os vencedores serão conhecidos no dia 23 de novembro.

Depois de vencer, no ano passado, o Rose D’Or Awards na categoria Serial Drama e, em 2020, o Grand Prizedo Seoul Drama Awards, que destaca a obra de maior relevância, popularidade e originalidade entre os concorrentes, “Órfãos da Terra”, novela de Thelma Guedes e Duca Rachid, concorre como Melhor Telenovela ao Emmy deste ano. Com direção artística de Gustavo Fernández, a obra, que foi exibida em abril do ano passado, na TV Globo, contou a história do amor impossível de Jamil (Renato Góes) e Laila (Julia Dalávia), dois sírios que precisam deixar a sua terra natal e partem para o Brasil com o desejo de reconstruírem as suas vidas. Além de trazer como pano de fundo a questão dos refugiados, a novela tem como principais mensagens a empatia, a diversidade cultural e a superação em nome do amor. A obra já foi licenciada para mais de cinquenta países, entre eles Portugal.

Andrea Beltrão está nomeada na categoria de Melhor Atriz pela performance em “Hebe”, série atualmente em exibição na Globo, aos domingos. A obra narra a história de uma das mais autênticas e inesquecíveis apresentadoras da TV brasileira. Criada e escrita por Carolina Kotscho, com direção artística de Maurício Farias, a trama mostra a trajetória da artista através de memórias da própria Hebe, desde a década de 1940 até os últimos anos de vida.

Com roteiro de George Moura, Hugo Prata, Luiz Bolognesi e Vera Egito, e direção de Hugo Prata, a minissérie “Elis – Viver é melhor que sonhar” narra a história de Elis Regina, artista que entregou-se à arte de viver e cantar, e atravessou diferentes géneros musicais e turbulências pessoais. Baseada na cinebiografia “Elis”, a série é uma coprodução da Globo Filmes com Bravura Cinematográfica e Academia de Filmes. A obra está indicada na categoria TV Movie / Mini-Series.