“Glória”, a primeira série portuguesa da Netflix, pode ser vista agora na RTP

A primeira série portuguesa da Netflix, “Glória”, pode ser vista agora na RTP e a data de estreia já é conhecida.

Se achava que “Rabo de Peixe” foi a primeira séria portuguesa da Netflix, está enganado(a). “Glória” foi o projeto português pioneiro na plataforma de “streaming”.

A primeira série do nosso país a chegar à Netflix pode ser vista, agora, na RTP e, assim como o “Joker”, tem a data de estreia para o dia 21 de agosto.

“Glória” é “baseada em factos reais” e “é um thriller de suspense e espionagem passado em Portugal na década de 60. A história de uma aldeia do Ribatejo que se transformou, durante os últimos anos do Salazarismo, num improvável palco da Guerra Fria onde forças Americanas e Soviéticas se debateram em perigosas manobras de sabotagem em busca do controlo Europeu”, lê-se em comunicado.

No elenco da história estão nomes como Inês Castel-Branco, Maria João Pinho, Albano Jerónimo e Miguel Nunes.

A série irá passar na estação pública, durante a semana, de segunda a sexta-feira, a partir das 22.30 H.