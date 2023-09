Gravações da temporada de verão de “Morangos com Açúcar” já arrancaram

As gravações da temporada de verão dos “Morangos com Açúcar”, anunciada pela TVI no “Palácio das Estrelas”, já arrancaram. O elenco partilhou algumas imagens.

Foi durante o “Palácio das Estrelas” que se levantou o véu do trailer e da data de estreia do “reboot” de “Morangos com Açúcar”. A série juvenil irá estrear em outubro deste ano e a primeira temporada vai contar com cerca de dez episódios.

No entanto, e após um período de férias, o elenco já voltou a reunir-se, para iniciar as gravações da trama de verão, que acontecerá em Vila Nova de Milfontes, tal como noticiou a N-TV.

Nas redes sociais, a protagonista, Madalena Aragão, partilhou algumas imagens dos bastidores, mas não foi a única. Mafalda Peres, que será filha de Rita Pereira, também se mostrou animada com os colegas.

Em contrapartida, Margarida Corceiro, que apresentou-se com novo visual no Festival de Cinema de Cannes, não publicou nada nas redes sociais.