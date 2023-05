Harrison Ford, eterno “Indiana Jones”, foi homenageado no Festival de Cannes

Harrison Ford foi homenageado no Festival de Cannes, antes da antestreia de “Indiana Jones e o Marcador do Destino”.

Com o filme “Indiana Jones e o Marcador do Destino”, Harrison Ford despede-se da lendária personagem.

O ator, de 80 anos, deu vida a “Indiana Jones” durante quatro décadas. Para trás ficam vários filmes e um legado sem igual. A organização do festival decidiu homenagear Ford, entregando-lhe a Palma de Ouro honorária.

“Sinto-me muito emocionado. Dizem que quando vamos morrer, vemos passar a vida em flashes à frente dos nossos olhos, e acabo de ver isso. Grande parte da minha vida, mas não toda a minha vida”, disse o ator durante o discurso.

Juntamente com a homenagem a Michael Douglas, este torna-se, assim, um dos mais importantes momentos da 76.ª edição do Festival de Cannes.

“Indiana Jones e o Marcador do Destino” estreia no dia 30 de junho nas salas de cinema e conta com 154 minutos de duração.