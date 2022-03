Jessica Athayde e João Paulo Sousa dão voz a filme animado

Os atores são duas das vozes de “A Fábrica dos Sonhos”, um filme de desenhos animados que estreia a 27 de agosto.

Jessica Athayde e João Paulo Sousa têm um novo projeto. Os atores vão dar voz às personagens do novo filme de animação “A Fábrica dos Sonhos”, que estreia nas salas nacionais a 27 de agosto.

Recorde-se que a atriz está afastada da televisão desde o início da pandemia, depois de ter sido jurada de “Dança com as Estrelas”, enquanto João Paulo Sousa é uma presença assídua do programa da manhã “Casa Feliz”, da SIC e também do “Domingão”, no terceiro canal.

No filme, Mina, uma menina de 12 anos habituada a viver apenas com o seu pai, vê a sua vida transformar-se totalmente com a chegada de Jenny, a filha da nova namorada do pai e a sua nova “irmã”. Jenny revela-se uma pestinha que quer tudo à sua maneira e Mina quer vê-la fora da sua vida! Uma noite, após adormecer e por acidente, Mina descobre o mundo fantástico onde todos os sonhos são feitos: a Fábrica dos Sonhos. Percebe então que, com a ajuda dos construtores de sonhos, pode influenciar a atitude de Jenny através dos sonhos dela. Mas alterar os sonhos tem graves consequências, e Mina vê-se obrigada a salvar Jenny no mundo dos sonhos, para salvar a sua família na vida real.