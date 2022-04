Joana de Verona vai falar sobre o papel da mulher no programa “Encontro”. Programa vai para o ar esta sexta-feira, dia 6 de março, às 15h30, no Globo Now.

Em vésperas de se assinalar o Dia Internacional da Mulher, o programa “Encontro”, apresentado por Fátima Bernardes, vai levantar a discussão sobre o papel da mulher nos dias de hoje.

Uma das convidadas do formato é Joana de Verona. No programa que vai para o ar esta sexta-feira, a atriz vai falar sobre a personagem Adelaide na novela “Éramos Seis”, uma mulher progressista e feminista.

Em contraponto vai estar Simone Spoladore (Clotilde) uma mulher com uma personalidade totalmente distinta, conservadora e romântica.

A partir dessas diferenças entre as duas personagens, Fátima Bernardes vai conduzir uma conversa que propõe uma reflexão sobre a evolução do papel da mulher ao longo da história e atualmente.

