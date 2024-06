Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis: 20 anos depois, vem aí outro “dia de doidos”

Atrizes já estão a rodar nos EUA a sequela da comédia que as celebrizou em 2003. “Um dia de doidos 2” chega aos cinemas no próximo ano.

Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis regressaram esta semana ao set de gravações para a sequela de “Um dia de doidos”, anunciou a Disney.

Em Los Angeles, nos Estados Unidos, as atrizes mostraram-se cúmplices e entusiasmadas com o retorno, posando sorridentes para a fotografia de promoção. O filme de 2003 foi um sucesso de bilheteira e catapultou-as para a fama. A sequela chega agora 22 anos depois – com estreia apontada para 2025.

Tal como na produção original, Lindsay, de 37 anos, dá vida a Anna, filha de Tess, personagem interpretada por Jamie Lee Curtis, de 65.

Mãe e filha trocam de corpo

Em “Um dia de doidos”, Tess Coleman e a filha adolescente, Anna, passam a vida a discutir. Depois de comerem um bolo chinês da sorte, as duas trocam misteriosamente de corpo. Mãe e filha são obrigadas a lidar com a vida uma da outra e o cenário piora quando Tess está prestes a subir ao altar.

Na nova produção, Anna já é uma mulher adulta, visto que passaram 20 anos, tem uma filha e prepara-se para receber uma futura enteada. “Enquanto enfrentam os inúmeros desafios que surgem quando duas famílias se fundem, Tess e Anna descobrem que um raio pode, de facto, cair duas vezes”, refere a produção.

Realizada por Nisha Granata, a película vai contar com outros atores do elenco original, como Mark Harmon, Chad Michael Murray, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky e Rosalind Chao. Aos veteranos, juntam-se Julia Butters, Sophia Hammons, Manny Jacinto e Maitreyi Ramakrishnan.

Recentemente, Granata realizou dois episódios da série “And just like that…”, um novo capítulo da conceituada série “O sexo e a cidade”, e os filmes “A nota perfeita” (2020), protagonizado por Dakota Johnson e Tracee Ellis Ross, e “Programa da noite” (2019).