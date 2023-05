“Lúcia, a Guardiã do Segredo”, estreia na OPTO SIC a 13 de maio

A estreia da nova minissérie da OPTO SIC “Lúcia, a Guardiã do Segredo” tem data marcada para 13 de maio, Dia de Nossa Senhora de Fátima, em exclusivo na plataforma de streaming da SIC.

Lúcia dos Santos tinha apenas dez anos quando viveu uma experiência mística que ficaria conhecida na história da religião mundial como Aparições de Fátima. Em 1917, Lúcia e os primos, Francisco e Jacinta, afirmaram ter visto Nossa Senhora enquanto pastoreavam os animais no campo.

Lúcia terá sido a única a falar com a Virgem, tornando-se involuntariamente na “Guardiã do Segredo”. As aparições aos três Pastorinhos culminaram com o “Milagre do Sol”, ocorrido a 13 de outubro de 1917, na Cova da Iria, conforme havia sido predito pelas crianças.

“Lúcia, A Guardiã do Segredo” (interpretada pelas atrizes Márcia Breia, Rita Rocha Silva e Laura Seiça, aos 82 anos, 18 anos e dez anos respetivamente) interpola a ação entre o início do Século XX e a década de 80, permitindo recuperar todo o trajeto da menina por detrás da figura religiosa. Foi detida, submetida a cruéis interrogatórios, separada da família, impedida de estudar e cerceada do direito à própria identidade.

“Lúcia, a Guardiã do Segredo” é uma minissérie de três episódios da SIC em coprodução com Coral para a Opto SIC e conta com nomes no elenco como Márcia Breia, Adriano Carvalho, Madalena Almeida, José Condessa, Joaquim Horta, Lourenço Ortigão, Cláudia Vieira, Maria João Falcão, Carla Chambel, Paula Lobo Antunes, Guilherme Filipe, Isabela Valadeiro, Raquel Sampaio, Inês Faria entre muitos outros.