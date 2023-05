Meadow Walker, filha de Paul Walker, integra o elenco de “Velocidade Furiosa X”

Meadow Walker anunciou, através de uma publicação nas redes sociais, que irá integrar o elenco do último filme da saga “Velocidade Furiosa”.

Paul Walker foi protagonista dos filmes “Velocidade Furiosa”, juntamente com Vin Diesel, durante mais de dez anos. Em 2013, na sequência de um acidente de viação, a estrela de Hollywood acabou por falecer aos 40 anos de idade.

Meadow Walker, filha de Paul, tinha apenas 14 anos na altura da tragédia, mas, como sempre acompanhou o pai nas gravações, acabou por criar um vínculo muito forte com toda a equipa. Em 2021, inclusive, casou-se com Louis Thornton-Alan e foi o próprio Vin Diesel, personagem principal da saga e grande amigo de Paul, que acompanhou Meadow ao altar.

Através de uma publicação nas redes sociais, Meadow anunciou que integrará o elenco do filme “Velocidade Furiosa X”: “Uma amostra da minha participação especial em ‘Velocidade Furiosa X’. Quando o primeiro filme foi lançado, tinha apenas um ano. Cresci no set, a ver o meu pai, Vin, Jordana, Michelle, Cris e outros. Graças ao meu pai, nasci na família ‘Velocidade Furiosa’. Nem acredito que agora também tenho de oportunidade de estar ao lado daqueles que me viram crescer”, começou por escrever.

“Obrigado @louisleterrierpro pela gentileza, paciência e apoio. Parece que fazes parte da família desde que começamos, estou feliz por ser apenas o início. Um agradecimento especial ao melhor amigo do meu pai, que agora é meu melhor amigo @bbirtell, isto não teria sido possível sem ti”, continuou agradecendo ao diretor do filme, Louis Leterrier, e ao melhor amigo do pai, Brandon Birtell.

“Sinto-me muito abençoada por poder honrar o legado do meu pai e partilhar isto com ele para sempre. Amo-vos muito”, rematou.

Louis Leterrier assumiu a direção da película, após a saída de Justin Lin, a meio das gravações.

O décimo filme da saga marca o fim da mesma. Após mais de 20 anos, a “família” despede-se dos ecrãs, deixando para trás um legado de vários filmes e milhares de fãs. Esta última produção conta com algumas cenas gravadas na zona sul de Portugal e com a participação de dois atores portugueses, Daniela Melchior e Joaquim de Almeida.

Numa entrevista com Rodrigo Gomes, para a RFM, Daniela Melchior contou alguns episódios vividos nas gravações de “Velocidade Furiosa X”.

O fenómeno mundial chega aos ecrãs nacionais no dia 18 de maio, próxima quinta-feira.