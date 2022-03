“Mesa Portuguesa” visita restaurante do Chef Sergi Arola

O programa da RTP “Mesa Portuguesa… Com Estrelas Com Certeza” viaja esta quarta-feira às 21.00 H até Sintra para descobrir os melhores sabores da região.

É com o cenário de Sintra envolto em mistérios que o canal do Estado vai à descoberta dos sabores gastronómicos do conceituado Chef Sergi Arola.

O programa visita o restaurante LAB na Penha Longa, em pleno Parque Natural de Sintra-Cascais, para perceber que neste local o cozinheiro encontra a inspiração que se une ao requinte dos seus pratos.

https://www.instagram.com/p/B8JSKnbBKzM/

A reportagem termina esta aventura gastronómica com a confeção de um prato com um magnifico panorama… a praia da Adraga, em Sintra.

“Mesa Portuguesa… Com Estrelas Com Certeza” apresenta Chefes de restaurantes com estrelas Michelin a trabalhar em Portugal que viajam pelo melhor da nossa mesa.

Para ver esta quarta-feira, às 21h00, na RTP1.