Michelle Obama vira personagem de série da Showtime

Michelle Obama, antiga primeira-dama dos Estados Unidos, vai ser transformada numa personagem de televisão, com a série “First Ladies”, produzida pela Showtime.

A mulher do ex-presidente Barack Obama vai ser uma das antigas primeiras damas a ganhar vida no projeto anunciado pela Showtime. A cadeia televisiva prometeu mostrar um lado diferente da Casa Branca neste enredo escrito por Aaron Cooley.

Na primeira temporada vão ser exploradas em televisão Michelle Obama, Eleanor Roosevelt e Betty Ford. Sabe-se que a companheira de Barack Obama vai ser interpretada pela atriz Viola Davis.

A presidente do departamento de entretenimento da Showtime, Jana Winograde, afirmou que ao longo de toda história norte-americana, “as esposas dos presidentes tiveram uma influência marcante não só nos líderes da nação, mas também no país inteiro”.

“Dessa forma, o projeto ‘First Ladies’ encaixa-se perfeitamente no tipo de séries de drama e política, revelando o grau de impacto que as relações interpessoais têm em eventos globais e domésticos. Podermos ter a Viola Davis a dar vida a Michelle Obama é um sonho tornado realizado e não poderíamos estar mais contentes por poder contar com o seu enorme talento para ajudar a lançar esta série”, disse Jana Winograde, citada pela revista “Variety”.

