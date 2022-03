Minissérie acompanha a vida de um dos comunicadores mais irreverentes do Brasil

A personalidade que mudou a forma de fazer TV no Brasil e a do homem por detrás do visual inconfundível convergem na minissérie “Chacrinha”, que tem estreia marcada para o dia 23 de fevereiro, às 20h, na Globo.

Composta por quatro episódios, a trama acompanha a trajetória de José Abelardo Barbosa desde o momento em que deixa a faculdade de Medicina para se aventurar como locutor de rádio até o auge na televisão.

“Chacrinha é uma figura extraordinária, talvez o maior ícone pop brasileiro do século 20, mas optamos por retratá-lo como um ser humano, de uma forma não romantizada, uma pessoa que, como qualquer outra, tem um lado solar e um lado menos solar”, explica o diretor Andrucha Waddington.

Baseada no filme “Chacrinha: O Velho Guerreiro” e protagonizada por Stepan Nercessian e Eduardo Sterblitch, que vivem Abelardo Barbosa em fases diferentes, a série traz cenas inéditas para costurar a narrativa.

“A série é uma oportunidade de levar para ainda mais pessoas tudo o que Chacrinha representou. Como ator, foi um grande desafio e contei com a parceria fundamental do Stepan”, destaca Eduardo Sterblitch.

“Era importante fazer essa passagem entre as fases com consistência, para dar credibilidade ao personagem. Acho que conseguimos, eu e Eduardo, fazer o personagem de maneira humanizada, crível”, completa Stepan Nercessian.

Outra novidade são os minidocumentários, com imagens de arquivo da época sobre os casinos, a era do rádio, o início da televisão, calouros, musicais, concursos, chacretes, tropicalismo e censura. “O material documental da série colabora com a parte ficcional de uma maneira muito interessante, porque contextualiza a figura do Chacrinha e sua personalidade com a época em que ele vivia”, explica Claudio Paiva, que assina o roteiro.

Também fazem parte da série personagens marcantes da trajetória de Chacrinha, como Elke Maravilha, interpretada por Gianne Albertoni; Rita Cadillac, por Karen Junqueira; e Boni, por Thelmo Fernandes.