“Morangos com Açúcar”: Fãs desiludidos e revoltados com entrada de atores espanhóis

Oskar de la Fuente e Victoria Oliver juntam-se a vários atores portugueses no elenco da nova temporada de “Morangos com Açúcar”. Fãs não escondem a desilusão… e a revolta.

Margarida Corceiro, Sara Barradas, Beatriz Frazão, Madalena Aragão, Rita Pereira e Pedro Teixeira são alguns dos nomes que irão integrar o elenco da produção juvenil da TVI “Morangos com Açúcar”, cujas gravações já arrancaram, em Cascais.

O que os fãs não estavam à espera é que Oskar de la Fuente e Victoria Oliver, dois atores espanhóis, fossem juntar-se à equipa.

Nos vídeos de apresentação dos jovens, divulgados pela TVI no Tik Tok, os seguidores não perderam a oportunidade de opinar. “Então mas agora tem ‘Morangos com Açúcar em Espanha?”, “acabaram de destruir os ‘Morangos com Açúcar” e “yha, uma série portuguesa onde milhares de portugueses passaram horas e horas na fila para o casting e conseguem deixá-los para trás assim…” são alguns dos comentários que se podem ler.

Mesmo com a chegada de Margarida Corceiro ao projeto, uma jovem que é também uma conhecida influenciadora digital, os cibernautas não ficaram muito satisfeitos. “Os atores já estavam escolhidos, a TVI é uma palhaçada”, “por que é que ela entrou? Tipo normalmente os ‘Morangos’ era para dar oportunidade a pessoas novas na industria” e “fizeram um casting dando esperança a imensas pessoas mas depois foram buscar uma pessoa super conhecida” foram as reações.

Curiosamente, em 2009, um canal espanhol mostrou interesse na aquisição da série, através da produtora Plural espanhola.

Recorde-se que o “casting” para a nova temporada levou centenas de jovens, entre os 18 e 22 anos, a deslocarem-se até Lisboa.

O mês de abril de 2006 acabou por ficar marcado por um episódio dramático: Francisco Adam, eterno “Dino” dos “Morangos com Açúcar”, faleceu há 17 anos em consequência de um acidente de viação. Era domingo de Páscoa e no carro seguia, também, Osvaldo Serrão – que faleceu dias depois – e Filipe Diegues – único sobrevivente ao embate do automóvel com uma árvore.