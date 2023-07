“Morangos com Açúcar”: quatro primeiras temporadas disponíveis na Prime Vídeo

As quatro primeiras temporadas da série “Morangos com Açúcar” vão estar disponíveis para assistir na Prime Video.

Passados 20 anos da estreia oficial dos “Morangos com Açúcar”, as músicas, a banda sonora, as histórias de amor e as personagens continuam a ser lembrados por todos aqueles que assistiram a série. Não é por acaso que um “reboot” vai acontecer.

Para todos os que nunca viram a série original, agora será possível assistir. No dia 10 de julho, as quatro primeiras temporadas de “Morangos com Açúcar” estarão disponíveis para seguir na Prime Vídeo, plataforma de “streaming” internacional.

A reposição da série juvenil permitirá aos telespectadores conheceram algumas histórias passadas e personagens antigas que irão integrar o “reboot”. Este tem estreia marcada para o último trimestre de 2023, terá duas temporadas e é uma colaboração entre a TVI e a Prime Video. As primeiras imagens da série já foram divulgadas.