“Morangos com Açúcar”: TVI anuncia data de estreia do “reboot”

A primeira temporada do “reboot” “Morangos com Açúcar” já tem data de estreia e irá contar com dez episódios, tal como acontecerá com a segunda temporada.

Foi há 20 anos que os “Morangos com Açúcar” prenderam a atenção dos portugueses. Agora, duas décadas depois, o sucesso televisivo regressa, numa colaboração entre a TVI e a Prime Video.

A primeira temporada, que irá estrear em outubro, conta com dez episódios, a segunda temporada, também com dez episódios, é lançada no início de 2024 e a terceira chega antes do verão de 2024.

Além dos atores já conhecidos dos primeiros “Morangos com Açúcar”, como Rita Pereira, Pedro Teixeira, Tiago Castro, Vítor Fonseca e Sara Barradas que regressam aos seus papéis originais, o Colégio da Barra irá receber novos alunos, que serão interpretados por Madalena Aragão, Vicente Gil, Margarida Corceiro, Tomás Taborda, Cláudio de Castro, Beatriz Frazão, entre outros.

No “trailer”, divulgado este domingo, 3 de setembro, é possível perceber que trama irá contar com muito suspense. Durante a festa de boas-vindas, uma aluna é vítima de “cyberbullying”. Envergonhada com a situação, foge da festa e, mais tarde, desaparece de casa. Este será o primeiro de uma série de desaparecimentos misteriosos, todos aparentemente ligados ao “cyberbullying”.